Ehemalige Salm-Kaserne im Blick

Philippsburg.Mit 15 Punkten auf der Tagesordnung wird sich der Gemeinderat am morgigen Dienstag ab 19 Uhr beschäftigen. Wohl wichtigstes Thema ist der Bebauungsplan „Ehemalige Salm-Kaserne“. Auf der 13,5 Hektar großen Fläche soll ein Logistikzentrum entstehen. Hierbei geht es um die Stellungnahme der Anwaltskanzlei „Fridrich, Bannasch & Partner“ zur Wirksamkeit des Bebauungsplans. Die von der Bürgerinitiative beauftragte Kanzlei stellte diese nach einer rechtlichen Prüfung in Frage. Laut Verwaltungsvorlage will die Stadt jetzt diesen „Verkündungsmangel durch ein entsprechendes ergänzendes Verfahren heilen.“

Angekündigt von der Verwaltung sind zudem „Neuigkeiten zur Umstrukturierung der Forstverwaltungen“. Zu entscheiden hat der Rat über einen Antrag des DRK-Ortsvereins Philippsburg auf einen Zuschuss zur Ersatzbeschaffung eines automatischen externen Defibrillators und über einen Antrag des Freizeitclubs Blau-Weiß Philippsburg auf einen Zuschuss zum Kauf von Wettkampf- und Rollmatten.

Solaranlage fürs Gymnasium

Zwei Themen betreffen das Copernicus Gymnasium – die Flachdachsanierung und die Verpachtung von Dachflächen für die Solarstromanlage. Auch die „Maßnahmen für Investitionshilfen gemäß dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ beschäftigen den Rat. Konkret genannt werden die Nikolaus-von-Myra-Schule , der Friedhof Philippsburg, der Kindergarten „Villa Kunterbunt“ und das Festungs- und Waffengeschichtliche Museum. wr