Ehepaar Roth hat die heilenden Kräuter im Garten

Die Werzwischexperten Renate und Gilbert Roth binden in ihrem Garten gerade einen Strauß. © wr

Bruhrain.Einer der alten Bräuche an Mariä Himmelfahrt, vermutlich etwa 1000 Jahre alt, ist die Kräuterweihe. Am heutigen Mittwoch wird dieses Hochfest gefeiert. Die Katholiken gedenken an diesem Tag der Aufnahme Mariens in den Himmel. Dazu werden verschiedene Pflanzen auf den Feldern und in den Gärten gepflückt, zu Sträußen – sogenannte Werzwische – gebunden und vom Priester gesegnet.

Durch die

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3273 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.08.2018