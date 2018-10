Ehrenkreuz für Nicinski

Verbandsehrung für Slawomir Nicinski (2. v. l.) von der Jagdgesellschaft durch Roland Wittmer (v. l.), Jürgen Dörtzbach und Klaus Körber. © Klumpp

Waghäusel-Wiesental.Slawomir Nicinski, zweiter Vorsitzender der Jagdgesellschaft Wiesental, war sichtlich überrascht. „Wenn ich das geahnt hätte, wäre ich nicht mit dem T-Shirt gekommen“, sagte der sympathische Skeet-Schütze beim Mitgliedertreffen.

Der Vertreter von Klaus Körber an der Spitze des Vereins ist nicht nur ein wertvoller Helfer, sondern auch ein ausgezeichneter Trainer für den Nachwuchs im Tontaubenschießen. Erst vor wenigen Wochen hatte er als zweitbester Absolvent die höchste Trainerprüfung des Deutschen Schützenbundes im Skeet-Schießen bestanden. Nicinski führte Talente wie Maximilian Schweikert und Tim Krause von der Wiesentaler Jagdgesellschaft an die nationale Spitze. Beide Nachwuchsschützen erreichten bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften in München das Finale. Daneben ist Slawomir Nicinski auch als Handwerker gefordert. Im Sommer hatte er im Clubhaus eine neue Heizung eingebaut.

Sein Engagement auf Verbands- und Vereinsebene ehrte der Deutsche Schützenbund mit dem Ehrenkreuz, welches ihm der Landesschützenmeister Roland Wittmer und Landessportleiter Jürgen Dörtzbach in Bronze überreichte. „Für die unermüdliche Arbeit um das deutsche Schützenwesen“ steht auf der Urkunde, die von DSB-Präsident Hans-Heinrich von Schönfels unterschrieben wurde. klu

