Ehrennadel für Heimatexperten

Bruchsal-Büchenau.„Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“, Wilhelm von Humboldts Zitat war selten passender, als bei diesem besonderen Anlass am am vergangenen Sonntagvormittag Pfarrzentrum St. Bartholomäus in Büchenau. Im Rahmen der ortsgeschichtlichen Matinee, bei der die Veröffentlichung des sechsten Themenheftes der „Büchenauer Impressionen“ gefeiert wurde, rückt auch noch eine Person ins Rampenlicht – die das eigentlich gar nicht wollte: „Ich habe immer Angst, die Büchenauer sagen, ,der Greiner übertreibt’ “, hält sich der Geehrte August Greiner bescheiden bei seiner Dankesrede.

„Eigentlich wollte ich nur eine Randnotiz in Heft 6 – jetzt sehen Sie was passiert, wenn man nicht auf mich hört: Eine Rede wie diese!“ Damit bringt er den einen oder anderen Büchenauer zum Schmunzeln, denn jeder vor Ort ist überzeugt, dass Greiner der Ehrennadel und Auszeichnung, die vom Arbeitskreis Heimatpflege des Regierungsbezirks Karlsruhe e.V. überreicht wird, absolut gerecht wird.

Die Ehrennadel wird für herausragende Verdienste und Leistungen in der Heimatpflege im Lokalen verliehen und Greiner habe sich „wie kein anderer um die Themenhefte von Büchenau verdient gemacht“, lobt pensionierter Schulpräsident Werner Schnatterbeck, der die Ehrung vornimmt. Greiner als leitender Polizeidirektor im Ruhestand ist der Region seit Jahrzehnten bekannt durch viele historische Beiträge in Polizeipublikationen und auch in den Chroniken von Büchenau. Diese stellen sein enormes Wissen über Historie und Gegenwart seiner Heimat und vor allem die Anfänge des Dritten Reiches in Bruchsal, sowie sein schriftstellerisches Talent und sein akribisches Arbeiten dar. Schnatterbeck betont Greiners großes Engagement im Ort, beispielsweise zum Ortsjubiläum 2006 und beschreibt ihn als verlässlich und unterstützend.