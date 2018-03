Ehrennadel für stetigen Einsatz

Anzeige

Philippsburg.Neu aufgestellt haben sich die Freien Wähler in Philippsburg: Die langjährige Vorsitzende Marion Kohout, die zwölf Jahre an der Spitze stand und mit großer Umsicht den Ortsverband führte, hat ihr Amt abgegeben. So stand die Jahreshauptversammlung ganz im Zeichen des Abschieds, da auch ihr Stellvertreter Klaus Baader nicht wieder kandidiert hatte.

In ihrem Bericht über das zurückliegende Geschäftsjahr ging Marion Kohout auf die Themen ein, die, wie sie sagte, „Philippsburg bewegen“, insbesondere auf die aktuelle Entscheidung des Regierungspräsidiums Karlsruhe und des Umweltministeriums zum Rückhalteraum Elisabethenwört.

„Unermüdlicher Einsatz“

Dabei kritisierte sie, dass „entgegen der Ankündigung einer transparenten Bürgerbeteiligung letztlich doch über die Köpfe der in Philippsburg und Dettenheim lebenden Bürger entschieden worden ist.“ Auch der Fraktionsvorsitzende Christopher Moll berichtete über die Arbeit im Gemeinderat. In seinen Ausführungen würdigte er den „unermüdlichen Einsatz“ der seitherigen Vorsitzenden der Freien Wähler. Für ihr langjähriges Engagement überreichte ihr Klaus Baader – neben einem Geschenk des FW-Ortsverbands – die Ehrennadel des Freien-Wähler-Landesverbands Baden-Württemberg in Silber mit Urkunde. Von geordneten Finanzen sprach Schatzmeisterin Andrea Herzog in ihrem Kassenbericht.