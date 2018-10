Eigenes Auto rollt über Bein

Ubstadt-Weiher.Ein 65-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ist am Freitagmorgen in Zeutern von seinem eigenen Fahrzeug verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 7 Uhr mit seinem Fiat Ducato in eine Einbahnstraße und wollte rückwärts rangieren. Als er in der Oberdorfstraße ausstieg, um nachzusehen, ob ihm der Platz nach hinten ausreicht, setzte sich plötzlich der Transporter auf der abschüssigen Straße in Bewegung.

Der Mann dürfte die Handbremse nicht richtig angezogen haben, weshalb das Fahrzeug plötzlich rückwärts rollte. Die offenstehende Fahrertür schlug den Mann zu Boden, wobei ihm der linke Vorderreifen über ein Bein rollte. Der Fiat kam letztlich an einem Suzuki zum Stehen.

Der 65-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018