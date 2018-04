Eigenes Gelände von 14 Tonnen Müll befreit

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.„Die Jagdgesellschaft Wiesental ist in den letzten beiden Jahren aus ihrem Schatten getreten“. Mit diesen Worten lobte Landes- und Kreisschützenmeister Roland Wittmer bei der Jahreshauptversammlung im vereinseigenen Clubhaus die Entwicklung des 1974 aus Sportschützen und Jägern gebildeten Vereins mit einer eigenen Tontauben-Schießanlage. Die Bilanz des vor zwei Jahren zum ersten Vorsitzenden gewählten Klaus Körber kann sich sehen lassen.

Heute ist die Jagdgesellschaft eine angesehene Gemeinschaft, die mit Erfolg eine olympische Sportart pflegt und auch ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt gerecht wird. Beim Jahrestreffen, das durch die „Jagdhornbläser Kraichgau“ begleitet wurde, waren mehr als ein Drittel aller Mitglieder anwesend. Vereinschef Körber bilanzierte die Leistungen der vergangenen Jahre. Eine hervorragende Resonanz fand der Arbeitseinsatz im Januar, als auf dem vereinseigenen Gelände mit maschineller Unterstützung fast 14 Tonnen Wurfscheibenreste und Schrotbecher eingesammelt wurden. Diese Aktion soll künftig jedes Jahr durchgeführt werden.

Beteiligt hat sich die Jagdgesellschaft auch an der Gemarkungsputzaktion der Stadt Waghäusel. Zudem bietet sie im Sommer erstmals ein Ferienprogramm an. Bei einem Ausflug zum Dornsberg, der 2018 zweitägig stattfinden wird, sowie durch einen Ehrenabend wurde die Geselligkeit gepflegt. Neben der Erneuerung der Regenrinne beim Clubhaus ist in diesem Jahr die Modernisierung der Heizung geplant. Spontan erklärten sich drei Ehrenmitglieder bereit, jeweils zehn Prozent der Gesamtkosten von 10 000 Euro als Spende zu übernehmen. Sehr zur Freude von Kassenwart Michael Veiga, der eine schuldenfreie Bilanz vortragen konnte. Landestrainer Slawek Nicinski ist als zweiter Vorsitzender für die sportlichen Belange zuständig. Er sprach von Erfolgen bei den Deutschen Meisterschaften und forderte die Aktiven dazu auf, sich bei den Ranglisten-Wettkämpfen zu beteiligen. Diese Bitte sprach auch Roland Wittmer aus, der über Aktuelles aus dem Badischen Schützenverband informierte.