Ein bewegtes Leben für den Turnsport

Das Hobby hieß und heißt einfach Sport. 39 Jahre arbeitete er an der Grund-, Haupt- und Werkrealschule in Wiesental. Er war auch am Wirtschaftsgymnasium in Bruchsal tätig. Trotzdem ließ sein Engagement für seinen Verein nie nach, aus einem einfachen Grund. „Ich habe meinen Vater im Alter von sieben Jahren verloren“, sagt Hambsch und schweigt kurz.

Durch das Turnen in Oberhausen habe er „Ziehväter“, wie er sie nennt, kennengelernt. Und die prägten. In seiner aktiven Zeit in den 1960er-Jahren hat er dabei einiges erlebt. „Beim Turnfest in Essen 1953 habe ich mich in die Fahne eingerollt“, sagt er und schmunzelt. Die Jungs waren vermutlich lange in der Nacht unterwegs. 1981 wurde er Vereinsvorstand. Vom aktiven Turnen ging es über die Jahre in die Verantwortung im Verein und die nahm Hambsch gerne an.

Das brachte ihn zuletzt zur Ehrenpräsidentschaft des Sportkreises Bruchsal. Die darin formulierten Leitbilder gehen auf ihn zurück. Zunächst hat er sich beim TVO verdient gemacht. Noch heute organisiert er beispielsweise Ski-Freizeiten im Zillertal, nach wie vor, obwohl er sich aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen hat.

Er ist Ehrenpräsident, aber seine Einschätzung ist nach wie vor gefragt. In seine aktive Zeit fallen beispielsweise Kinderturnfeste mit über 1000 Teilnehmern. An der Sanierung und Erweiterung der Halle war er maßgeblich beteiligt, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit zwei kräftigen Händen.

Faustball als neue Idee

Das alles reicht aber nicht: Gute Kontakte helfen. So half ein befreundeter Unternehmer mit den Betonteilen aus. Das war gut. So ging es. Denn über das Sponsoring anderer, wurde der Bau letztlich gestemmt. Hambsch schüttelt kurz den Kopf. „Was ich alles erlebt habe“, sagt er mit einem Schmunzeln. Denn dann wurde er auch im Sportkreis Bruchsal aktiv. Er führte einen sport-politischen Stammtisch ein.

Der Faustball war beispielsweise ein Heber. Man kannte sich vom Sport aus früheren Tagen. Die Runde etablierte sich. So schafft man sich sein Netzwerk. „Das ist wichtig“, betont er. Heute hält sich der rührige 72-jährige im Hintergrund und blättert in der Chronik, die auf sein Engagement erstellt und veröffentlicht wurde. vk

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018