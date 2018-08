Ein Brunnen zum Dank für Aufnahme und Hilfe

Anzeige

70 Jahre sind inzwischen vergangen. 50 Jahre nach dem großen „Flüchtlingsjahr“ 1946, also 1996, machten die Kirrlacher „Neubürger“ der Bevölkerung ein Geschenk für die damalige Hilfsbereitschaft: ein Brunnen zur Erinnerung und zum Dank. Und, wie es damals hieß, „in Würdigung der gelungenen Integration nach dem Weltkrieg.“ Seit 1996 gibt es also den wohl einmaligen Brunnen beim Taglöhnerhaus, der damals im Sommer gebaut und eingeweiht wurde. Unter Leitung des Ideengebers und Initiators Rudi Lang sammelten die Heimatvertriebenen zahlreiche Spenden und ermöglichten so die damalige Finanzierung, immerhin rund 16 000 Mark. Wertvolle logistische Hilfe leistete der seinerzeitige Heimatvereinsvorsitzender Erhard Schmitteckert.

Grundstückseigentümer ist die Stadt Waghäusel. Bei der Einweihung 1996 wies Anton Holl in bewegenden Worten auf das schwere Schicksal der Heimatvertriebenen aus den verschiedenen Ländern hin, die nach langer Flucht schließlich in Kirrlach Aufnahme gefunden hatten. Damals suchten leidgeprüfte Frauen und Männer, Jugendliche und Kinder, immer auf das Wohlwollen (und vielleicht auch auf das Mitleid) ihrer Mitmenschen angewiesen, eine Bleibe.

Die Inschrift des vier Tonnen schweren Monoliths lautet: „Zur Erinnerung und zum Dank für die Aufnahme der Heimatvertriebenen in Kirrlach in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 1945/46, erstellt 1996 von den Heimatvertriebenen.“ ber

