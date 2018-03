Ein dünnes Brausesüppchen

Anzeige

Karlsruhe.„Müll ist ja vor allem ein intellektueller Reflex. Wir müssen Müll produzieren, so oder so“, schreibt Thomas Köck in seinem neusten Text. Mannheims ehemaliger Hausautor muss es wissen, gerade ist sein NTM-Stück „paradies spielen (abendland. ein abgesang)“ zu den Mülheimer Theatertagen geladen worden, jetzt ist er Stipendiat in Stuttgart. Es ist eine jener trendkonformen „Stückentwicklungen“ im Rahmen komplexer – kulturpolitisch gewünschter – Kooperationen geworden, im Fall von „Abfall der Welt“ zwischen drei Stuttgarter Institutionen: Theater Rampe, dessen Co-Intendantin Marie Bues – wie unlängst auch am NTM – Regie führte, der Tanzkompagnie backstein productions und der Akademie Schloss Solitude. Nach Baden rutscht der württembergische 70-Minüter durch die Uraufführung am Staatstheater Karlsruhe.

„Teile des Textes basieren auf teilen der Biografien der beteiligten Menschen“, schreibt Köck im Vorspann – und Marie Bues und Nicki Liszta haben dafür ein munteres Spielvölkchen aus acht Schauspielern und Tänzern zusammengewickelt und stylish mit der DJane Beste Aydin vom Berliner Club „Berghain“ beschallt. Halb deutsch, halb englisch erfahren wir unter bunten Gymnastik- und Verbandsmaterial (Bühne: Heike Mondschein) was den Akteuren Unwesentliches „irgendwann in den früher Achtzigern“ und danach bei Raves, Drogen- und an Beziehungserfahrungen zwischen „Kaffeefilter und Duschgel“ so alles widerfahren ist.

Autorenlast mit der Sprache

„Immer diese Scheiße mit der Sprache in allem – jetzt auch in den Erinnerungen“, schreibt Köck. „Fuck Memories“, ist kurz danach an der Wand zu lesen. Vielleicht, weil es irgendeiner der kunstvoll fallenden Sprechturntänzer gesagt haben mag. Ja, die Sprache ist schon eine Last, wenn man mit ihr die Welt verändern und dabei doch Geld mit ihr verdienen muss. Augen auf, bei der Berufswahl!