Ein echtes Broadway-Gefühl in Philippsburg

Choreografisch und optisch faszinierte die Tanz-AG, so bei der Wiedergabe von Lady Gagas „Pokerface“ bis zum abschließenden „Sex and the City“.

Im Philippsburger New York war alles vertreten, was Rang und Namen hat, Künstler, Komponisten und Interpreten: Frank Sinatra, Enya, John Lennon, Eric Clapton und Lady Gaga, aber auch Alicia Keys, Jennifer Lopez und Musikproduzent Mike Ronson – nicht persönlich, aber mit ihren erfolgreichsten Songs. Was die Zuschauer hörten und sahen, ließ sich als Hommage an „Big Apple“, wie die Stadt auch genannt wird, bezeichnen.

Die Besucher erlebten eine broadway-reife Aufführung und fühlten sich in die Stadt versetzt, die angeblich niemals schläft. An zeitweiliges Schlummern war auch in der 6300 Kilometer entfernten Kommune nicht zu denken. Bei diesem Powerprogramm blieb jeder hellwach.

Alle Emotionen abgedeckt

Alle Gefühlsfacetten, die New York bietet, kamen an diesem Abend zur Geltung. Auch die Liederauswahl war bunt gemischt. Es ging um Heiterkeit und Trübsal, Glück und Trauer: etwa bei „Only Time“, das an den Anschlag am 11. September 2001 erinnert, dann „Tears in Heaven“, womit Eric Clapton den tragischen Tod seines Sohns verarbeitet hat, oder „Imagine“ des 1980 ermordeten John Lennon – beides gesungen von Lehrer Christoph Hambsch. Doch bestand der Hauptanteil aus Beiträgen, die Begeisterung und Beglückung vermittelten. Vor der Show präsentierten die Schüler zudem noch eine Vernissage.

Auf der Empore zeigten die Zehntklässer, die das Fach Bildende Kunst belegen, ihre Kreationen: Zeichnungen, Gemälde, Collagen, Street Art, Skulpturen und Miniatur-Nachbildungen von New York. So fiel die Freiheitsstatue oder „Melanie Martinez Puppenhaus“ ins Auge. Gleich drei Mal karikierten Schüler das selbsternannte Genie – den amerikanischen Präsidenten Donald (Duck) Trump. wr

