Ein farbenfroher Dialog

„Die Malerei ist für mich die Freude, etwas Gesehenes oder Erlebtes spontan auf einen Untergrund zu bannen, ohne mich durch irgendwelche äußere Einflüsse ablenken zu lassen“, bekennt die Powerfrau, wie sie mitunter im Kollegenkreis genannt wird.

Kenntnisse und Erfahrungen hat die Autodidaktin bei großen Künstlern gesammelt, so in der Aquarellschule Martin Lutz, im Malstudio Thomas Lambert, bei Helmut Jungk, Josef Bürgi, Friedrich Dickgießer, Sybille Onnen und Manfred Bentz. „Diese Schulen und Studien führten mich dazu, meine Ideen und Motive in Aquarell, Acryl und in der Zeichnung auszudrücken und zu gestalten“, lässt Claudia Deutsch wissen. „Der durchweg expressive und abstrakte Charakter meiner Bilder fesselt mich und die Betrachter.“

Durch die Künstlergilde Oberhausen-Rheinhausen/Philippsburg und durch den Leiter Manfred Bentz angeregt, besuchte sie Kunstseminare und probierte mit Erfolg verschiedene Formen, Farben und Techniken aus. Mit Leinwand als Untergrund hatte sie bald nach ihrem Eintauchen in das Künstlerdasein das geeignete Material für ihre Bilder gefunden. „Stillleben, Blumen und Landschaften in verschiedenen Formen umgesetzt, sind meine Motive“, sagt sie. In einer Laudatio zu einer früheren Ausstellung hieß es: „Ihre Kreationen auf der Leinwand zeigen bewundernswerte Bewegung, Dynamik und Kraft.“

Vor zwei Jahren konnte die Rheinhausenerin einen außerordentlichen Erfolg für sich verbuchen. Eines ihrer Kunstwerke fand Eingang im hochwertigen Jahreskalender „Rhein-Neckarart“, der auf 2000 Exemplare limitiert ist. wr

