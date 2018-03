„Ein Kompliment für unsere Werte und Kultur“

Anzeige

In besonderer Erinnerung wird dieser Abend Janaina Lahn und Atrin Haghdoust bleiben, die von Schnaudigel an diesem Abend die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen bekommen haben, nachdem sie das feierliche Bekenntnis zum Grundgesetz und zur Bundesrepublik Deutschland gesprochen hatten. Zu den stimmungsvollen Feierlichkeiten trugen auch die Neubürger mit eigenen Programmpunkten bei. So gab Roy Stevenson sein Können mit dem Saxofon zum Besten und Gevorg Poghosyan beschrieb ein Bild seiner Tochter, in dem sie die Stationen des Lebens ihres Vaters in Europa festgehalten hat.

Oxana Müller begeisterte mit russischen Liedern, Keith Brown ergründete in einer Rede zu seiner Brexit-Reise die Ursachen, wie es zu dem Ausstieg kommen konnte und Salem Al Kuti stellte seine Bilder aus. Zum Abschluss brachten Ellen van der Woude und Atrin Haghdoust das Publikum mit Anekdoten über typisch Deutsches und Klischees ihrer Heimatländer zum Lachen. zg

