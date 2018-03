Ein Schläger kommt hier nicht weit

Anzeige

Jetzt sind die Kinder aus der Halle draußen. Die Jugendlichen und Erwachsenen machen sich bereit. Alexis Rimos wird sie die nächste Zeit schulen. Bevor es losgeht, erläutert der 15-jährige Amel Mujakovoic, was ihn an diesem Training so reizt: „Ich habe Aikido und Fußball ausprobiert. Aber beim Fußball ist es immer das Gleiche“, sagt er. Das sei eben beim Boxen genau der Unterschied. Denn im Individualsport wie beim Boxen bedeutet jeder Wettbewerb eine neue Herausforderung. Daran passt sich das Training an.

Ausgleich für Manager

„Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit werden geschult“, sagt Vereinsvorsitzender Schuhmacher. Das müsse aber immer im richtigen Verhältnis stehen. „Nur Kraft allein bringt nichts“, sagt er. Ein Schläger verliere in der Regel gegen einen konzentrierten Taktiker. „Und das lernen sie hier.“ Im Nebensatz betont er nicht ohne Stolz, dass Mitglieder einen Migrationshintergrund haben, sich aber gerade im Jugendbereich in ihren schulischen Leistungen enorm gesteigert haben, weil sie durch das Boxtraining Disziplin und Konzentrationsfähigkeit gelernt hätten. Deshalb würden auch viele Manager boxen.

Das Training der zweiten Gruppe beginnt „mit Basketball zum Aufwärmen“, sagt Trainer Rimos mit einem Schmunzeln im Gesicht. Dann flutschen die Beine der Spieler und manchmal fliegt auch der Ball ins Netz. Einer ist heute nicht dabei: Kawe Sadreameli, der Doktor der Allgemeinmedizin und medizinische Betreuer des Vereins hat sich selber was eingefangen und dann ist es besser, den Ball flach zu halten. Aber eigentlich wäre er gerne dabei. Aktiv geboxt hat er nie.

Der geschlagene Dritte

„Aber ich trainiere aktiv mit. Es ist für die Gesundheit guter Sport“, sagt er und zählt auf, was man gewinnt: „Kraft, Ausdauer, innere Ruhe.“ An dem Verein schätzt der 48-Jährige den Zusammenhalt. Sadreameli runzelt kurz die Stirn, denkt nach und sagt: „Hier kamen manche aus schwierigen Verhältnissen und heute gehen sie einen geradlinigen Weg.“ Die Sandsäcke sind aufgehängt. Martin Debatin bearbeitet ihn von einer Seite, auf der anderen sein Sparringspartner. Der Sack ist der geschlagene Dritte in der Runde. Seit einem Dreivierteljahr ist Debatin dabei. „Ich brauche das als körperlichen Ausgleich“, sagt er und wischt sich kurz über das Gesicht, bevor er weiter geht. Der Mitte 40 Jahre alte Mann betont aber auch: „Das ist ein Sport für den ganzen Körper und die Konzentrationsfähigkeit.“

Der junge Boxsportclub hat Erfolge. Da sind deutsche Meister dabei und auch an internationalen Wettbewerben nehmen sie teil. Am diesem Wochenende ist zunächst ein Wettkampf in Pfullendorf und am kommenden in Schriesheim auf dem Matheise-Markt angesagt. An diesem Samstagvormittag wird aber erst einmal trainiert, zwischendurch auch mal gewitzelt und alle haben Spaß, bevor es erschöpft, aber zufrieden nach Hause geht.

Info: Weitere Informationen unter www.gladiatorsgym.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.02.2018