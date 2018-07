Ein Toter bei Zusammenstoß

Anzeige

Karlsruhe.Ein 47-jähriger Autofahrer ist beim Überholen mit einem entgegenkommenden Tanklaster zusammengestoßen und dabei tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Montagnachmittag um etwa 15.05 Uhr auf der Bundesstraße 36 bei Dettenheim von Karlsruhe kommend in Richtung Graben-Neudorf, als er mit dem Lastwagen eines 39-Jährigen kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 47-Jährige lebensgefährliche Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Tanksattelzugs wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 50 000 Euro. Infolge des Unfalls musste der betroffene Streckenabschnitt in beide Fahrtrichtungen mehrere Stunden komplett gesperrt werden. pol