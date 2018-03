Ein Zeichen für den Umweltschutz

Anzeige

Bruchsal.Wie kann eine Stadt die Umwelt schützen? Am Sonntag, 15. April, findet im Bürgerzentrum ab 19 Uhr der diesjährige Bürgerempfang der Stadt Bruchsal statt. Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Veranstaltung unter ein spezifisches Motto gestellt sein. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt diesmal unter dem Titel „Elemente einer Stadt“ auf Aspekten des Natur- und Umweltschutzes. Zum Programm des Bürgerempfangs zählt –neben einem unterhaltsamen musikalischen Rahmenprogramm – ein Podiumsgespräch mit ausgewählten Gästen zum Kernthema des Abends.

Einlasskarten sind – so lange noch der Vorrat reicht – erhältlich beim Bürgerbüro am Otto-Oppenheimer-Platz sowie in den fünf Verwaltungsstellen der Stadtteile. Die Karten sind kostenfrei, aus Kapazitätsgründen jedoch erforderlich. An jeden Abholer werden maximal vier Stück ausgegeben. zg