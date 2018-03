Einblicke und Erinnerungen

Anzeige

Angebote in vielen Räumen

Auf den Stockwerken und auf den Fluren des Gebäudekomplexes herrschte ein dichtes Gedränge. Alle Räume standen offen und gewährten Einblicke und Eindrücke. Dabei ließ sich feststellen, in welchen großen Schritten die Schulentwicklung vonstatten gegangen ist. An den Ständen in den Zimmern und auf den Gängen konnte sich jeder Besucher ein Bild von den vielfältigen Aktivitäten der Schule und von der Schulgemeinschaft machen.

Manche Besucher kamen richtig in Stress. „Mir reicht die Zeit vorn und hinten nicht“, klagte eine Mutter, die vorhatte, alle vorhandenen 24 Info-Angebote wahrzunehmen. Was erstaunte, war die große Bandbreite an Informationen. Gerade dies sei ein Kennzeichen einer modernen Schule, meinte ein auswärtiges Ehepaar. Zum großen Besuchstag gehörten etwa eine Ausstellung zur Berufsorientierung, die Darstellung „Buch macht Schule“, verschiedene Mitmach-, Mal-, Bastel- und Puzzel-Stationen. Anschaulich und zugleich beeindruckend wurde das Thema „Vorurteile“ aufgegriffen. Was haben Streitschlichter zu tun? Was suchen gackernde Hühner im Schulhof? Was wird in sportlicher Hinsicht empfohlen? Was bedeutet Gesundheitsförderung an der Schule? Wie wird man Schulsanitäter? Was leistet die Schulsozialarbeit? Auf jede dieser Fragen gab es fundierte Antworten.

Schulband tritt auf

Wer wollte, durfte in verschiedenen Unterrichtsfächern hineinschnuppern. Auf breites Interesse stießen die Auftritte der Schulband und der Musical AG, die Präsentationen des Vorzeige-Schulgartens und des Projekts Streuobstwiesen („Vom Rohstoff zum Produkt“).

Dafür, dass keiner beim langen Rundgang schlapp macht, sorgten einige Verpflegungsstationen, etwa ein badisch-bayerisches Oktoberfest mit feschen „Madln“ in ausgefallenen Dirndln. wr

