Einbrecher steigen in Schule ein

Waghäusel-Kirrlach.Unbekannte sind in die Schillerschule in der Lindenallee eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Unbekannten zwischen Samstag und Montagfrüh im Erdgeschoss die Türen des Verwaltungstraktes zum Sekretariat, Lehrerzimmer sowie zu der Schulsozialarbeit auf. Zudem wollten die Einbrecher einen Wertschrank und eine Rauchschutztür im Sekretariat aufhebeln, was ihnen allerdings nicht gelang. Darüber hinaus wurde im Obergeschoss die Tür zum Physikvorbereitungsraum aufgebrochen.

Die Polizei kann die Höhe des Diebstahlschadens bislang noch nicht beziffern. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 07256/9 32 90 entgegen. pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018