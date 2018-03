„Eine gelungene, geile Woche“

Anzeige

Karlsruhe. Der hoch gehandelte Karlsruher SC erfüllt zusehends die Erwartungen. Nach einem miserablen Saisonstart mit drei Niederlagen, einem Unentschieden und nur einem Sieg avanciert der Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga tatsächlich zum ernsthaften direkten Aufstiegskandidaten.

Mit dem 1:0 am Samstag beim Halleschen FC pirschte sich der KSC an den punktgleichen SV Wehen Wiesbaden auf Platz drei in der 3. Liga ran – es war Spiel Nummer 14 in Serie ohne Niederlage. Oder wie Trainer Alois Schwartz nach der Partie meinte: „Es war eine gelungene, eine geile Woche.“

Denn der KSC, der am 1. Oktober vergangenen Jahres beim Aufsteiger SV Meppen zum bisher letzten Mal in der Liga verloren hat, holte binnen acht Tagen sieben Punkte und kassierte dabei null Gegentore. Am vergangenen Samstag siegten die Karlsruher daheim mit 1:0 gegen Fortuna Köln, am Mittwoch gab es im Nachholspiel beim VfL Osnabrück ein 0:0 und in Halle legte die Mannschaft dank des Treffers von Torjäger Fabian Schleusener nach, bevor es mit dem Bus sieben Stunden zurückging nach Karlsruhe.