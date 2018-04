Eine Karriere als Bundespolizist

Anzeige

Karlsruhe/Rastatt.Wer sich für eine Tätigkeit bei der Bundespolizei interessiert, kann sich am Donnerstag, 26. April, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Rastatt in der Karlstraße 18 informieren. Das schreibt die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt in einer Pressemitteilung. Um 13.30 Uhr berichtet Herr Palfi – Karriereberater bei der Bundespolizei – in einem Vortrag über die Einstellungs- und Ausbildungsmöglichkeiten.

Dabei stellt er neben den Zugangsvoraussetzungen und den Inhalten der Ausbildung auch die Einsatzmöglichkeiten vor. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte sollen am Eingang der Agentur für Arbeit zu klingeln. zg

Info: Weitere Informationen unter www.arbeitsagentur.de