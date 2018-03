Eine moderne Jeanne d’Arc

Anzeige

Waghäusel.Der ärztliche Direktor der Frauenklinik Bruchsal, Professor Dr. Jürgen Wacker engagiert sich seit Jahren für Frauengesundheit in Entwicklungsländern. Nun hat er ein neues Buch über Schicksale muslimischer Frauen geschrieben. Dieses stellt er am Donnerstag, 8. März, um 20 Uhr in der Stadtbibliothek vor.

„Johannas Schwester“ handelt von Djamila. Sie kommt aus Burkina Faso und musste miterleben, wie ihre Cousine beschnitten wurde. Sie selbst entkam mit knapper Not.

Hass gehört nicht zum Glauben

Nach dem Tod ihrer Mutter kommt sie nach Deutschland, doch sie fühlt sich hier nicht wohl. Auf der Flucht nach Frankreich lernt Djamila viele Flüchtlinge und ihre Geschichten kennen. Unter dem Eindruck von muslimischen Fanatikern setzt sie sich kritisch mit ihrer Religion auseinander, bis sie zu einer modernen Jeanne d’Arc wird: Hass und Neid gehören zu keinem Glauben.