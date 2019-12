Eine musikalische Reise zu Feen und Kobolden

Gleich zu Anfang des neuen Jahres veranstalten die Akkordeonfreunde Oberhausen-Rheinhausen ein Konzert mit der Irish Folk Band „Out of the Green“. Die Vereinsmitglieder erinnern sich gerne an einen sehr gelungenen Abend beim letzten Auftritt dieser Band, der allerdings schon ein paar Jährchen her ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Samstag, 11. Januar, ist es nun wieder soweit: ab 20 Uhr wird das Bürgerhaus „Wellensiek & Schalk“ zum Irish Pub. Wer den Verein kennt, der weiß, dass sich viele fleißige Helfer die größte Mühe geben werden, dem Konzert einen entsprechenden Rahmen zu geben. Es wird nicht zu viel verraten, aber eines ist sicher: im Ausschank gibt es irisches Bier. Wer sich einmal mit dem Irish- Folk- Virus angesteckt hat, der wird ihn so schnell nicht mehr los. Die Musiker der Band „Out Of The Green“ können ein Lied davon singen – und nicht nur eins: Das Repertoire der Band ist so abwechslungsreich wie die atemberaubende Landschaft Irlands. Ausgerüstet mit akustischen Instrumenten wie Gitarren, Banjo, Bass, Mandoline, Perkussion, Flöten und mehrstimmigem Gesang widmet sich die Band der ganzen Bandbreite der irischen Volksmusik.

Fröhliche Trinklieder, melancholische Balladen, traditionelle Gassenhauer, temperamentvolle Instrumentalstücke und moderne Songs: kaum eine Sparte des Irish Folk wird ausgespart.

In bewährter Besetzung spielt die Band mit Herzblut und Leidenschaft die Lieder der grünen Insel und lädt ein zu einer Reise in das Land der Geschichtenerzähler, Feen und Kobolde.

Vorverkauf und Reservierungen bei Vereinsmitgliedern, telefonisch unter 07254/6557 oder über die homepage der Band: www.outofthegreen.de