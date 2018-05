Eine Woche voller Sport

Anzeige

Waghäusel-Kirrlach.Das alljährliche FC-Sportfest beginnt in diesem Jahr am kommenden Mittwoch, 30. Mai, auf dem Vereinsgelände an der südlichen Waldstrasse. Mit dem beliebten „Fanclub-Turnier“ wird der sportliche Teil eröffnet. Am Abend sorgt dann die Gruppe „FunPlugged“ mit Live-Musik für Stimmung im Festzelt.

Der darauffolgende Donnerstag, 31. Mai, steht dann ganz im Zeichen der Jugend: Hüpfburg, Bambini-Spielfest, Kleinfeldturniere der F- und D-Junioren sowie Junioren-Freundschaftsspiele sorgen für ein buntes Treiben auf den Sportplätzen. Am Freitag, 1. Juni, findet in den Morgenstunden ab 10 Uhr das Wellfleischessen statt. Am Abend um 18 Uhr treffen dann die Altherrenmannschaften der Region in einem Turnier aufeinander.

Firmenmannschaften im Duell

Am Samstag, 2. Juni, findet dann schon zum elften Mal ab 13 Uhr der „ALBW-Cup“ für Firmenmannschaften der Region statt. Ab 20 Uhr wird schließlich die Luft im Festzelt „brennen“, denn das aus Fernsehen und Funk bekannte „Gamsbart- Trio“ wird das Festzelt so ordentlich „einheizen“. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 3. Juni, finden nach dem Festzelt-Stammtisch um 11 Uhr die letzten Spiele der beiden Seniorenmannschaften statt. Beim Saisonfinale erwartet die zweite Mannschaft die Reserve des Kreisligisten Kronau und die Verbandsligamannschaft empfängt um 17 Uhr den ASV Durlach. Danach klingt die Sportwoche im Festzelt aus. Der FC Olympia Kirrlach lädt alle Interessierten zu den Veranstaltungen ein. Für Essen und Trinken ist gesorgt. zg