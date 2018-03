Einer der weltbesten Speerwerfer

Anzeige

Waghäusel-Kirrlach/Mannheim.Andreas Hofmann aus Waghäusel, der für die MTG Mannheim startet, zählt mit 91,36 Metern zu den weltbesten Speerwerfern. Diese Bestleistung stellte der Kirrlacher Modellathlet im vergangenen Jahr bei der Universiade im taiwanischen Taipeh auf und erreichte dort den zweiten Platz. Zuvor belegte er bei den Weltmeisterschaften in London den achten Rang und wurde in den aktuellen Olympiakader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes berufen. Bei der Sportlerehrung der Stadt Mannheim wurde Andreas Hofmann am vergangenen Freitagabend im Kino Cinemaxx von Sport-bürgermeister Lothar Quast als „Sportler des Jahres“ der Quadratestadt ausgezeichnet.

Starke Konkurrenz

„Ich habe aufgrund der starken Konkurrenz nicht damit gerechnet, dass ich ausgewählt werde“, sagt Hofmann. Schließlich war Max Lemke vom WSV Sandhofen, amtierender Weltmeister im Kajak-Vierer über 500 Meter, ebenfalls nominiert. Auf den dritten Platz kam Faustball-Nationalspieler Nick Trinkemeier vom Bundesligisten TV Käfertal.

Andreas Hofmann steht am kommenden Freitag, 23. März, um 18.30 Uhr in der Sporthalle der Wiesentaler Bolandenschule auch bei der Sportlerehrung der Stadt Waghäusel auf der Ehrungsliste. klu