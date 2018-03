Einfacher Streuselkuchen mit frischem Obst

Anzeige

Bruhrain.Wie isst du eigentlich deinen Kuchen? Arbeitest du dich von der Spitze des Stückes bis zum Rand durch? Oder hast du auch so eine kleine Macke wie ich? Wenn niemand dabei ist, esse ich nämlich als Erstes den Rand, um den besseren Teil bis zum Schluss aufzuheben. Eine andere seltsame Angewohnheit habe ich bei Streuseln.

Ich liebe Streusel so sehr, dass ich die besonders großen vom Kuchen löse, zur Seite lege und dann, wenn der Rest des Kuchens verspeist ist, auf diese zurückgreife. Jetzt verstehst du sicher, wieso ich dir heute mein Rezept für Streuselkuchen verrate. Es ist nicht nur das einfachste Backrezept überhaupt. Wenn man selbst Streusel macht, hat man zudem die Freiheit, deren Größe selbst zu bestimmen. Und so krümle ich am liebsten große Streusel über das Obst – solche, die ich gut vom Rest des Kuchens lösen und beiseite stellen kann, um sie mir bis zum Schluss aufzuheben. Irgendeine Marotte braucht man ja schließlich, oder?

Rezept für ein Backblech

Zubereitungszeit: etwa 60 Minuten (inklusive Backzeit)