EinheimischeKunst

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Es soll wiederum eine „echte Waghäuseler Kunstausstellung von Waghäuseler Künstlern“ werden, die, so die Botschaft, die Bezeichnung auch verdient. Drei erfahrene Künstler der Stadt wollen unter dem Thema „Das doppelte T“ ihre schönsten Werke der Öffentlichkeit präsentieren. Die Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt in Wiesental stellt für mehrere Wochen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Bei dem Künstlerzusammenschluss handelt es sich um das Trio Jens Grundschock, Thomas Lambert und Thomas Schuhmacher aus Kirrlach und Wiesental.

Nachdem die erste Ausstellung dieser Art mit drei Künstlerinnen, die wie die drei Männer in der neuformierten Waghäuseler Gilde „Kunststrategen“ zusammengeschlossen sind, mit Hunderten von Ausstellungsbesuchern ein Erfolg war, soll Waghäusel als Stadt der Kunst in den Focus gerückt werden.

Am Freitag, 23. März, wird um 19 Uhr die Ausstellung in der Volksbank Wiesental (Philippsburger Straße 11) eröffnet. Ein Ensemble der Musikschule wird spielen und die Laudatio hält Jürgen Vogel von der Veranstaltungsagentur „in petto“ und Organisator von „Leos Bühne“. Viele Bilder mit Ausdruckskraft werden zu sehen sein. Jens Grundstock bietet neben Gemälden noch Skulpturen und Installationen. Mit seinen Kreationen will Thomas Lampert „Dialoge eröffnen“ und „Rätsel aufgeben“. Thomas Schuhmacher bekennt: Ich will „die Kräfte hinter der augenscheinlichen Wirklichkeit“ ergründen. wr