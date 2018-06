Einmalige Einblicke unter Tage

Anzeige

Karlsruhe.„Wir sind fest entschlossen, Baden-Württemberg zum Vorreiter einer nachhaltigen Mobilität der Zukunft zu machen. Karlsruhe leistet dazu einen großartigen Beitrag, und das können Sie an diesem Wochenende eindrucksvoll erleben: Nutzen Sie unbedingt die einmalige Gelegenheit, den Rohbau des unterirdischen Straßenbahntunnels zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden!“ Mit diesen Worten eröffnete Verkehrsminister Winfried Hermann am Samstagvormittag das erste Mobilitätsfestival Karlsruhe, für das er die Schirmherrschaft übernommen hatte.

Und das Mobilitätsfestival erwies sich als echter Besuchermagnet: Mehr als 40 000 Besucher kamen am Wochenende auf den Karlsruher Marktplatz und in die zur Besichtigung freigegebenen zukünftigen unterirdischen Haltestellen – vor allem der Besucheransturm am Sonntagnachmittag hat alle Erwartungen übertroffen, wie die Veranstalter gestern mitteilten. Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup zog eine erfreuliche Bilanz: „Es macht mich stolz zu sehen, wie neugierig und interessiert unsere Bürger sind. Das Interesse am Straßenbahntunnel war überwältigend, die Menschen sind sehr gespannt darauf zu erfahren, wie unser Karlsruhe von morgen aussehen wird.“

Rund 2200 Fahrradfahrer nutzten die einmalige Gelegenheit, mit dem Fahrrad durch den Karlsruher Untergrund zu radeln. „Es war ein einzigartiges Erlebnis – das gibt es sonst nirgends“, sagte Jens Berger und strahlte über das ganze Gesicht, als er nach rund zwanzigminütiger Fahrradtour durch den künftigen Straßenbahntunnel unter der Innenstadt wieder ans Tageslicht kam. Viele weitere tausend Menschen schauten sich den Tunnelabschnitt zwischen Europaplatz und Marktplatz und die zugehörigen künftigen unterirdischen Haltestellen, die im Rohbau fertiggestellt sind, zu Fuß an – und genossen gleichzeitig die angenehmen Temperaturen unter Tage. Für mobilitätseingeschränkte Menschen war die zukünftige Haltestelle „Durlacher Tor“ geöffnet, und viele nahmen das Angebot gerne wahr.