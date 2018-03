Einzelstücke aus Weiden flechten

Anzeige

Anschließend darf jeder selbst handanlegen und sein Lieblingsstück fertigen. Es kann zwischen Herzen, Osterkörbchen und Ostereiern gewählt werden, je nach Aufwand und Schwierigkeitsgrad. Allen Beteiligten macht das Basteln unheimlich viel Spaß und die Stimmung ist ausgelassen, als würden sich die Damen schon ewig kennen. Aber ein Satz schallt immer wieder durch den Raum: „Oh mein Gott tun mir die Hände und Arme weh!“ Je mehr Weiden verarbeitet werden, desto anstrengender wird es. Dennoch sind am Ende alle stolz auf ihre Kunstwerke. So auch Laura Schuhmacher, 27 Jahre und ihre Mutter Sonja Schuhmacher, 63 Jahre aus Kirrlach. Die beiden basteln an dem Abend ein Herz und zwei Osterkörbchen. Dass Tochter Laura begabter ist als sie, gibt Mutter Sonja gerne zu aber: „Wir sind beide unglaublich stolz auf unsere Einzelstücke“ so Schuhmacher.

Die schönen geflochtenen Körbe, die es vor allem zu Ostern in vielen verschiedenen Varianten zu erwerben gibt, kennt wohl jeder. Vor allem die Einsatzmöglichkeiten, welchen keine Grenzen gesetzt sind, machen sie bei den Menschen so beliebt.

Alter Ausbildungsberuf

Ob als Osterkörbchen oder als kleiner Helfer im Alltag beim Einkaufen, gebrauchen kann die kleinen süßen Dinger wirklich jeder. Was aber viele nicht wissen, für die hervorragend aussehende Flechtkunst gibt es keine maschinellen Verfahren. Das schockt die Teilnehmer des Kurses gleichermaßen wie die Veranstalterin. Denn nur so können sie die wirklich billigen Preise eines solchen Korbes verstehen.

Eckstein erklärt weiter: „Der Beruf des Korbflechters ist einer der ältesten Ausbildungsberufe, welcher jedoch fast ausgestorben ist. Die Lehrzeit beträgt drei Jahre, aber es gibt viele schwarze Schafe, die sich die Kunst selbst beibringen und so mit den ausgebildeten Flechtern konkurrieren“.

Ändern können Einzelpersonen das sicherlich nicht aber durch die Aufklärung der Hobbyflechterin überlegt sich in Zukunft wohl jeder zweimal, ob er für einen solchen Korb 1,50 Euro oder 25 Euro bezahlt.

