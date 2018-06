Elektroautos vor Ort laden

Bei der Ladesäule in der Oberen Bach-straße können Bürger nun ihr Elektroauto aufladen. © Stadt Waghäusel

Waghäusel.Die neuen Smight-Ladesäulen der EnBW, die seit Kurzem an der Oberen Bachstraße in Kirrlach und an der Philippsburgerstraße in Wiesental stehen, wurden nun offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Das schreibt die Stadt Waghäusel in einer Pressemitteilung.

Die multifunktionalen Ladesäulen verfügen über zwei Ladepunkte für Elektrofahrzeuge, einen Notrufknopf und haben einen öffentlichen

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1921 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.06.2018