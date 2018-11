Elektrobus fährt jetzt auf Linie 112

Kreis Karlsruhe.Seit einigen Tagen fährt der erste Elektrobus im Landkreis Karlsruhe. Am vergangenen Dienstag stellten Landrat Dr. Christoph Schnaudigel und Dr. Alexander Pischon, Geschäftsführer des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV), das Pilotprojekt vor, wie das Landratsamt gestern mitteilte.

Der Termin fand auf dem Betriebshof der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) statt, wo mit der Ladestation die erforderliche Infrastruktur bereitgestellt wird. „Wir haben das Thema Elektromobilität bereits mit dem Projekt ,zeozweifrei unterwegs‘ mit der Umwelt- und Energie Agentur Kreis Karlsruhe und der Wirtschaftsförderung Bruchsal aufgegriffen“, erklärte Schnaudigel, dass im nördlichen Landkreis bereits Elektrofahrzeuge fürs Car-Sharing bereitstehen.

Mit dem Einsatz eines Elektrobusses wolle man das Thema weiter vorantreiben, informierte der Landrat über die Beweggründe: „Während der fünfwöchigen Testphase bedient der Elektrobus die städtische Linie 112 in Ettlingen.“ Bislang seien nur wenige E-Busse bei Verkehrsunternehmen im Einsatz. „Das Verkehrsunternehmen Nahverkehr Mittelbaden Walz (NVW), das den Busverkehr im Linienbündel Ettlingen II sicherstellt, verfügt als eines der wenigen über einen elektrisch betriebenen Bus. Bei dieser Testphase sammeln wir Erfahrungen, um in den kommenden Monaten bei den Ausschreibungsverfahren für Busverkehrsleistungen verstärkt auf Elektromobilität zu setzen, so zum Beispiel bei der Neuvergabe des Linienbündels Ettlingen I, das demnächst ansteht“, kündigte Schnaudigel an.

Ökologische Orientierung wichtig

Partner bei diesem Pilotprojekt ist der KVV, in dessen Verbundgebiet die Linie verläuft. „Wir erhoffen uns Erkenntnisse zu den Einsatzmöglichkeiten von elektrisch betriebenen Bussen beispielsweise zu deren Reichweite im Linienalltag“, so die Erwartungshaltung von KVV-Geschäftsführer Pischon.

Auch Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold ist gespannt: Ökologische Orientierung und der Wunsch nach Lärmvermeidung spiele auch in Ettlingen eine gewichtige Rolle, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Dass der KVV unserer schon lange geäußerten Bitte nun mit dem Modellversuch entgegenkommt und die Tür für einen dauerhaften Betrieb aufgrund der Erkenntnisse öffnet, freut mich sehr“, sagte der der Oberbürgermeister und führte weiter aus: „Dafür habe ich mich auch bisher im Kreistag eingesetzt“. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018