Elferrat erbeutet goldenen Schlüssel

Oberhausen-Rheinhausen.Oberbürgermeister Martin Büchner hat seit gestern 110 Tage Urlaub an einem Stück – genauer gesagt Zwangsurlaub. Erst am Aschermittwoch wird er sein Amt wieder übernehmen. Denn kurz nach 11.11 Uhr setzte ihn der Elferrat der Karnevalsgemeinschaft vom TV Oberhausen ab, nahm ihm quasi Krone und Zepter aus der Hand. Wie es in der Kommune weitergehen soll, wissen die Regierenden auf Zeit schon

...