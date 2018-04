Eltern müssen ihre eigenen Werte bewusst vorleben

Anzeige

Immer wieder forderte sie die Teilnehmerinnen auf, ihre eigene Situation zu reflektieren. Auf ihre offene und empathische Art gab sie praxisnahe Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen an die Hand, die sich im täglichen Leben einfach umsetzen lassen. „Auch bei meinen Kindern lässt sich gezielt Mentaltraining einsetzen, um sie in ihren Stärken zu stärken und ihnen in schwierigen Situationen die Hilfe geben zu können, die sie benötigen, um anschließend aus eigener Kraft heraus die Situation meistern zu können“, erzählt sie. Nach rund zwei Stunden intensivem Austausch sorgte die Geschichte „Der Fluss der Krokodile“ für eine angeregte Diskussion über Werte und endete mit der Erkenntnis, dass jeder einzelne sein eigenes Wertesystem hat.

Andrea Kohler bedankte sich bei der Referentin und den Teilnehmerinnen für die aktive Mitarbeit. Generell stellt Andrea Kohler allerdings ein rückläufiges Interesse an Erziehungsthemen fest. Nicht nur in Oberhausen ist dieser Trend zu beobachten, sondern auch in allen anderen Familienzentren des Landkreises Karlsruhe. Seit 2008 gehört der Eltern-Kind-Treff zu dem Netzwerk. „Die Leute wollen sich terminlich nicht mehr festlegen. Statt sich Vorträge zu diesen Themen anzuhören, holen sie sich die Informationen lieber aus dem Internet“, vermutet Andrea Kohler. jsp

Info: Mehr Infos unter www.sonne-im-herzen.net

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018