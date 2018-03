„Emmett“ zieht auf die Insel um

Anzeige

Emmett wurde in den vergangenen Monaten darauf trainiert, freiwillig in die Transportbox zu kommen. So konnte er heute am frühen Morgen mit einem speziellen Tiertransport problemlos auf die Reise gehen.

Der Karlsruher Zoo ist seit Jahren erfolgreich in der Zucht von Seelöwen. Erst im vergangenen Jahr kam das kleine Weibchen Fiona auf die Welt. Sie kann vorerst im Karlsruher Zoo bleiben. Auf Dauer wird sie jedoch ebenfalls in einen anderen Zoo umziehen, um Inzucht unter den Tieren zu vermeiden. Ob es in diesem Jahr wieder Nachwuchs bei den Seelöwen geben wird, steht noch nicht fest. zg

