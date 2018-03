Endlose Kette der Aggression

Anzeige

Karlsruhe.Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen wurde die Polizei in der Nacht zum Samstag um 4.45 Uhr zu einer Diskothek in der Rüppurrer Straße in Karlsruhe gerufen.

Ein 24-Jähriger wurde von den Türstehern zum Ausgang „begleitet“, um die Örtlichkeit zu verlassen. Er war in eine Rangelei verwickelt. Da er vom Vorraum aus immer wieder versuchte ins Innere zurückzukehren, sollte er von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Der Mann widersetzte sich der Festnahme durch zwei Polizeibeamte, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Der Versuch eines Kumpels, den 24-Jährigen loszureißen, wurde abgewehrt. Auf dem Weg zum Dienstwagen wurden die Beamten erneut angegangen. Eine weitere Polizeibeamtin konnte einen Verbündeten von einem Angriff von hinten abhalten. Mit Verstärkung weiterer Beamter gelang die Festnahme des Verbündeten.