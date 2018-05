Endspurt zum Bauantrag für ungenutzte Gaststätte

Anzeige

Insgesamt geht es um ein Investitionsvolumen von rund 1,2 Millionen Euro für den Erwerb des Anwesens und für Instandsetzung und Ausstattung. Im November 2017 wechselte nunmehr die Immobilie den Besitzer. Zum Gesamtbudget musste die Genossenschaft einen Eigenanteil von 200 000 Euro beisteuern. Die Summe der Eigenmittel wurde mit 233 000 Euro zwischenzeitlich deutlich überschritten, gab Buchhalter Oliver Buch bekannt. „Und die Banken ziehen mit.“

Stadt fördert Projekt

Wie Jasmine Kirschner darlegte, werde die Sanierung des ehemaligen Gasthauses „Löwen“ nach den neu verabschiedeten „Richtlinien der Stadt Philippsburg für private Modernisierungsmaßnahmen“ mit einem Gesamtbetrag von 250 000 Euro unterstützt. Der kommunale Anteil beträgt 100 000 Euro (40 Prozent der Fördersumme). Den Rest übernehmen Land und Bund. Durch verschiedene Feste habe die Genossenschaft knapp 4800 Euro selbst erwirtschaftet, berichtete sie weiter.

Zu den künftigen Vorhaben gehören die Fertigung von Postern und Tragetaschen, die Herstellung von Autoaufklebern, ein „Tag der offenen Tür“ am 3. Juni und die voraussichtliche Beteiligung an der Verköstigung der Tausenden von Gästen, die am 21. Oktober der Bergung der 1852 im Rhein versunkenen Lokomotive beiwohnen wollen.

Bei dem Löwen-Großprojekt handelt es um die 1848 erbaute, aber seit geraumer Zeit ungenutzte Gaststätte „Zum goldenen Löwen“, die mitten im Ort liegt. Der langgestreckte sanierungsbedürftige Komplex bietet mit einer Nutzfläche von 660 Quadratmetern die Möglichkeit, ein Ladengeschäft und eine Gaststätte mit Biergarten und 14 Fremdenzimmern zu betreiben, so die Idee der Bürgergenossenschaft.

Rheinsheim gilt mit dem neuen „Löwen“ als Vorreiter in der Region, war mit Stolz bei der Sitzung der Bürgergenossenschaft zu hören. wr

