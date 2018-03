Entspannung einfach lernen

Anzeige

Karlsruhe.Die Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche bietet zum Thema: „Entspannung erleben – Entspannung lernen“ für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren einen dreiteiligen Schnupperkurs an. Das schreibt die Beratungsstelle in einer Pressemitteilung. Mit Hilfe des Autogenen Trainings und Spielens lernen die Kinder die Balance zwischen An- und Entspannung zu finden.

Bei regelmäßiger Anwendung können beispielsweise Kopf- und Bauchschmerzen gelindert werden. Der Schnupperkurs findet am Montag, 16. April, 23 April sowie am 7. Mai, jeweils von 16 bis 17 Uhr in der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Kriegsstraße 78) statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unter 0721/93 66 70 50 oder -6 87 30 erforderlich. zg