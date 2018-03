Er genießt hohes Ansehen in der Branche

Anzeige

Philippsburg.Auf der Karriereleiter ist er ganz oben angelangt: Die Aufsichtsgremien der Gemeinnützigen Haftpflicht-Versicherungsanstalt (GHV) Darmstadt haben den Rheinsheimer Hans-Gerd Coenen (52) zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Dieser möchte, wie er bereits wissen ließ, den Spezialversicherer für Land- und Forstwirtschaft einem breiteren Kundenspektrum öffnen. In Darmstadt hatte es in der Chefetage eine Veränderung gegeben: Coenen tritt die Nachfolge von Wilhelm Kins an, der den Vorstandsvorsitz der Hava Kassel übernimmt.

Glücklich äußerte sich Friedhelm Schneider, Vorsitzender des Verwaltungsrates und Ehrenpräsident des Hessischen Bauernverbandes: „Mit Hans-Gerd Coenen haben wir einen Vorsitzenden gewonnen, der sich durch seine vielfältigen beruflichen Stationen in der Versicherungsbranche, als auch in der Landwirtschaft bestens auskennt. Er genießt in der Branche ein hohes Ansehen.“

Der studierte Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaftler war zuletzt über zehn Jahre Vertriebschef beim BGV in Karlsruhe. Wie es heißt, hat sich das Privatkundengeschäft des Kommunalversicherers unter Coenens Verantwortung mehr als verdoppelt, acht neue regionale Kundencenter wurden eröffnet. In seiner Zeit als Regionaldirektor bei der Karlsruher Lebensversicherung war er lange Zeit als Sonderbeauftragter des Vorstandes für das Landwirtschaftsgeschäft verantwortlich. Auch ist Coenen in Karlsruhe Lehrbeauftragter an der DHBW und Prüfer bei der IHK. Außerdem ist er Mitglied im Kreistag des Landkreises Karlsruhe und Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat der Stadt Philippsburg.