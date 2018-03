Er macht anderen Mut

Anzeige

Jonas macht in seiner ihm eigenen Sprache auch Mut für andere: „Keiner ist perfekt. Aber ist gut so! Gott mag mich, ich bin! Und reicht so! Also genieße ich mein Leben“, zitierte der 25-Jährige sich selbst aus seinem Buch. Ihn interessiere auch nicht, dass er eine Behinderung habe. Nennt es unwichtig und sagt, dass er es nicht wolle, wenn andere ihn danach fragen.

Der Blick in das Seelenleben eines zwar benachteiligten, aber durch und durch selbstbewussten und glücklichen jungen Menschen, verändert persönliche Einschätzungen und fordert zu Vergleichen auf. Auch bei den Schülern der Waghäuseler Gemeinschaftsschule, die nach der beeindruckenden Lesung und dem abschließenden Tanzauftritt von Jonas noch das persönliche Gespräch und die Möglichkeit zum Selfie mit einem ganz besonderen Menschen suchten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.02.2018