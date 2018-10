Erfolg durch Teamarbeit

Philippsburg.Ein kleines Jubiläum gibt es am Montag, 15. Oktober, zu feiern. Die in der Umgebung einmalige Geschäftskombination Leselust und Gaumenfreuden von Gründerin Liane Schäfer lädt zum 15-jährigen Bestehen ein. Die heute 56-jährige hat mit der Selbstständigkeit ihre „Vision verwirklicht“, wie sie mit einem Lächeln auf den Lippen sagt.

Als die damalige Parfümerie mit angeschlossener Postfiliale schließen musste, ergriff Liane Schäfer ihre Chance und übernahm die 60 Quadratmeter großen Verkaufsräume. Kurz darauf ermöglichte eine Erweiterung im Gebäude der Weiße-Tor-Straße 7 nach dem Ausbau die Neueröffnung von Leselust und Gaumenfreuden. Die Kombination aus Buchladen, Produkten des Büro- und Schreibwarenbedarfs und Geschenkideen wurde um eine Küche für Koch- und Backkurse ergänzt. Das passende Buchmaterial ist dabei direkt greifbar. Das Konzept der familiären Atmosphäre mit langjährigen Angestellten geht auf. Inzwischen sind elf Mitarbeiterinnen in Philippsburg und in den Filialen in Dettenheim und seit diesem Jahr auch in Huttenheim für die Kundschaft da.

Kakao und Schokolade

Passend zum Jubiläum gibt es auch neue Kurse im Angebot. So geht es am Donnerstag, 18. Oktober, ab 18 Uhr im Pralinenkurs um Wissenswertes über Kakao und Schokolade sowie die Verarbeitung zu einer eigenen Leckerei. Am Donnerstag, 25. Oktober, ist beim „Womensday“ in Dettenheim ein Verwöhnabend garantiert: Herbst- und Wintermode mit Acceccoires anprobieren und sich mit einem Gläschen Prosecco und Schmankerln aus der Delikatessenabteilung verwöhnen lassen.

Die Mitarbeiterinnen in Philippsburg überraschen zum Firmenjubiläum ihre Kunden mit einer kleinen Verkostungsaktion. an

