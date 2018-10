Erfolglose Kirrlacher

Waghäusel-Kirrlach.Dass die Oberligaringer des KSV Kirrlach zum Abschluss der Vorrunde beim Spitzenreiter ASV Ladenburg um eine weitere Niederlage nicht herumkommen, war abzusehen. So gab der KSV schon auf der Waage eine Gewichtsklasse kampflos ab und musste sich am Ende mit einer hohen Niederlage abfinden.

Wenigstens Benedict Metzger und Ion Cernean waren für die Kirrlacher auf Ladenburger Matte erfolgreich, beide konnten damit die Vorrunde ohne Niederlage abschließen: Metzger machte mit Malik Bicekuev, der bei der Jugend schon Medaillen bei der deutschen Meisterschaft erkämpft hatte, wenig Federlesens und kam nach einer 8:0 Führung nach 2,20 Minuten zum Schultersieg. Noch eiliger hatte es Ion Cernean, der gleich zu Kampfbeginn Ladenburgs Jonas Schmitt mit einem Schwunggriff und einer Fünferwertung schockierte und nach weiteren Wertungspunkten keine zwei Kampfminuten zum 15:0 Abbruchsieg benötigte.

Technisch unterlegen

Für die weiteren KSV-Athleten gab es auf Ladenburger Matte wenig zu bestellen, lediglich Jonas Sitzler konnte mit seinem Gegner sechs Minuten mithalten, musste aber trotz einer 8:4 Führung am Ende eine 8:12 Niederlage einstecken. Bis auf David Eisenmann, der verletzungsbedingt seinem Gegner früh die Punkte überließ, mussten die restlichen Kirrlacher Athleten gegen das Topteam des ASV Ladenburg Niederlagen durch technische Überlegenheit einstecken: So Lukas Sitzler (2:18), Leon Lohr (1:17), Dustin Oechsler (0:16) und Johannes-Axel Stadler (0:15). Der ASV Ladenburg zeigte mit diesem Kantersieg seine Ambitionen für die Meisterschaft, mit einer solch verstärkten Mannschaft dürfte Ladenburg auch im kommenden Jahr in der Regionalliga eine gute Rolle spielen.

Ohne Pause geht es für die Kirrlacher in die Rückrunde, die bereits am Mittwoch, 31. Oktober, 20.30 Uhr beginnt, wenn in der Rheintalhalle der KSV Malsch erwartet wird. Da wollen die Kirrlacher Revanche für die 16:17 Vorkampfniederlage nehmen. Ob dies gelingt, bleibt auch wegen der Stilartumstellung abzuwarten. Eine Niederlage würde die Kirrlacher weiter in den Abstiegsstrudel reißen. zg

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018