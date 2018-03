Erfolgreich ist man nur im Team

Anzeige

Unterstützung zum Saisonstart

Frisch zum Saisonstart unterstützen Felix Göder aus Malsch und Andre Nöckel aus Ubstadt die 1. Mannschaft des MSC. 10 Männer plus Torwart, Schieds- und Linienrichter und vor allem ein Profimechaniker sind dauerhaft im Einsatz. Und das Gelände und der Platz wollen auch gepflegt sein. In Sachen Nachwuchs ist der MSC mit seiner Jugendmannschaft sehr aktiv, aktuell wird allerdings ein Torwart gesucht.

Wer diesen Sport zum Hobby hat, hat fleißig Training. Da sind dann die Familien gefragt: Eine Trainingstasche wiegt leicht 20 Kilogramm, denn benötigt werden drei Mal komplette Schutzkleidung, Beinschoner, Helm und Duschsachen. Schnell passiert es dann, dass die Familie komplett im Verein aktiv ist. Bestes Beispiel Familie Karst: Sohn Sergej fing bereits mit zwölf in der Jugendmannschaft an, innerhalb weniger Monate avancierte Papa Viktor zum Vereinsmechaniker und Vizevorstand. Junior Rudi (11) tritt auch schon in die Fußstapfen des großen Bruders.

Mama Svetlana ist stolz auf ihre „Jungs“ und so oft es geht auf dem Platz dabei. Selbst im Schnee und bei Regen und Kälte muss trainiert werden. Denn der Sport bestehe nicht nur aus Strategie auf dem Platz – auch Kondition ist gefragt. So wird immer wieder das Abschirmen des Fahrers, der im Ballbesitz ist, geübt, genau wie das genaue Anspiel. An der Mittellinie muss der Ball abgegeben werden und soll natürlich nicht in gegnerischen Besitz geraten.

Für jeden individuell angepasst

So ist es verständlich, dass jede Maschine auch individuell auf ihren Fahrer eingestellt ist: Nicht nur Sitzhöhe und Federung, auch Kupplung, Bremsen und Schaltung sind individuell. Die 250 Kubik Maschinen gehören dem Verein, doch die Fahrer pflegen sie selbst.

Nuri Arslan, der mit 15 anfing für die Jugendmannschaft zu fahren, empfindet den Verein als große Familie und verbringt viele Stunden in der vereinseigenen Werkstatt. Nur an den Frauen mangelt es im aktiven Sport – außer Veronika Neu, Sport- und Gymnastiklehrerin und Physiotherapeutin. Sie bringt als Betreuerin und Trainerin im Winter in der Halle die harten Jungs zum Schwitzen. „Da gibt’s Muskelkater“, stöhnt Arslan lachend.

Stadionsprecher Sven Mayer, Frau Sabrina und Tochter Shanice erinnern sich nachdenklich an die 80er und 90er, in denen Besucher den Damm am Stadion entlang säumten. 2000 Fans waren keine Seltenheit. „Es wäre schön, wenn künftig wieder viele die Mannschaften anfeuern“, wünschen sie sich. Eine erste Möglichkeit in der frischen Saison bietet sich heute: ab 10 Uhr beim Vorrundenturnier gegen die Mannschaften aus Malchin, Pattensen und Halle auf dem Vereinsgelände, an den Pfählmorgen 1. an

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.02.2018