Erinnerungen an der Wand

Waghäusel-Wiesental.Ein Stück Wiesentaler Ortsgeschichte kann ab sofort an die Wand gehängt werden. Dank eines Kalenders mit historischen Aufnahmen, darunter Raritäten und Unikate, ist dies ab dem kommenden Jahr möglich.

Seit 1986 gibt der Heimatverein Wiesental solche Wandkalender unter dem Thema „Wiesentaler Erinnerungen“ heraus. Wer die gesamte Kalendersammlung besitzt, hat mit dem Exemplar von 2019 ein Bilderarchiv von 430 Erinnerungen an die Vergangenheit, einen hochinteressanten Überblick über die Veränderungen im Ort und die Geschehnisse in der Gemeinde, wie die Liebhaber dieser Kalender versichern. Auf dem Titelblatt ist eine alte Ansichtskarte mit vier Einzelansichten zu sehen. Der von einem Wiesentaler Fotografen festgehaltene zugefrorene Rhein von 1929, die Straßenfastnacht um 1950 und der Sommertagsumzug von 1938 schmücken die Monatsblätter. Zu den Besonderheiten gehören das Theaterstück „Mata Hari“ von 1949, der Landschulheimaufenthalt der Kinder des Jahrgangs 1942 und der Blick in die alte Unterdorfstraße.

Bei Banken erhältlich

Der neue Heimatkalender ist erhältlich bei den Geldinstituten in Wiesental (Sparkasse, Volksbank Bruchsal-Bretten, Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt) und bei der Lotto-und-Toto-Annahmestelle in der Mannheimer Straße 28 und bei (Vorstands-)Mitgliedern des Heimatvereins, etwa bei Hugo Mahl, Anne Haas und Lioba Müller. wr

Freitag, 30.11.2018