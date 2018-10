„Erneuerung jetzt möglich“

Bruchsal.„Unsere Parteivorsitzende Angela Merkel ist ein kluger Kopf. Das hat sie mit ihrer Ankündigung, nicht mehr für den CDU Vorsitz zu kandidieren, gerade wieder deutlich gemacht. Mein allergrößter Respekt gebührt ihr für diese Entscheidung. Das gibt unserer CDU die Möglichkeit zu einer inhaltlichen Erneuerung“, das schreibt der CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting (Bild) in einer Pressemitteilung.

„Diese wäre ohne neue Gesichter nicht glaubwürdig gewesen. Damit schafft Angela Merkel nach vielen erfolgreichen Jahren etwas Historisches: Sie erkennt als erste Parteivorsitzende selbst, dass ein ,Weiter so‘ nicht geht“, denkt der Politiker, der seit der Bundestagswahl 2002 stets das Direktmandat des Wahlkreises Bruchsal-Schwetzingen für die CDU gewinnen konnte.

Ordnungspolitik vernachlässigt

Seine Prognose: „Der Ruf nach Friedrich Merz als CDU-Bundesvorsitzender zeigt, dass der Bereich Ordnungs- und Wirtschaftspolitik in der Partei vernachlässigt wurde. Das kann sich nun ändern. Ein wirklicher Neuanfang braucht aber auch einen Generationenwechsel, deshalb meine ich persönlich, Jens Spahn wäre der Richtige.“ In diesem Jahr kandidierte Gutting für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, unterlag jedoch in einer Kampfabstimmung gegen Andreas Jung. wr/(Bild: dpa)

