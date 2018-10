Erster Sieg auswärts

Heidelsheim.Der FC 07 Heidelsheim wollte seine Heimstärke eigentlich besser nutzen. Am Ende des 17. Spieltages in der Fußball-Verbandsliga gewinnt der FC Olympia Kirrlach mit 2:0. Das bedeutet: Der FCK hat seinen ersten Auswärtssieg in dieser Saison eingeholt.

Durch Alexander Zimmermann ging der FCK bereits in der zehnten Minute in Führung. Ayhan Akdemir flankte den Ball zu Zimmermann, der ihn dann ins Tor der Heidelsheimer köpfte. Nur fünf Minuten später schoss Akdemir nach einem Freistoß unhaltbar in den Winkel. Kirrlach war überlegen und spielte sich immer wieder Chancen aus.

Direkt nach der Halbzeit stand Andre Redekop zwar direkt vor dem gegnerischen Tor, konnte seine Chance aber nicht verwerten. In den letzten 20. Minuten kam FC Heidelsheim dann noch einmal besser ins Spiel – die mit einer großen Kopfballchance in der 75. Minute fast zum Anschlusstreffer führte. Vorsitzender Sandro Quarata ist mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden: „Den Sieg hat sich die Mannschaft hochverdient. Wir waren einfach die ganze Zeit besser. Allerdings würden wir es uns erleichtern, wenn wir dann noch das dritte und vierte Tor nachlegen. Chancen dazu hatten wir.“ nina

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018