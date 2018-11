Erster Sieg der Saison

Waghäusel.Die Ringer des Oberligisten KSV Kirrlach können doch noch gewinnen: Im 14. Punktekampf der Saison gab es mit 16:15 gegen den AC Ziegelhausen den ersten Sieg. Zu diesem Erfolg hatte man sich beim KSV am Sonntagnachmittag in der Rheintalhalle etwas einfallen lassen: Erstmals in dieser Saison stellte sich Trainer Marco Brenner in die Mannschaft, der dazu noch einige Umstellungen in seinem Team

...