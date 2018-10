Es fehlen 27 Protokolle im Gemeinderat

Philippsburg.Die Rechtsaufsicht des Landratsamtes „sieht derzeit keine Veranlassung, im Rahmen der Rechtsaufsicht tätig zu werden.“ Da die meisten Gemeinderatsprotokolle seit Mai 2016 fehlen, hatte sich CDU-Stadtrat Wolfgang Steiner an die dem Bürgermeisteramt Stefan Martus vorgesetzte Behörde gewandt. Laut Landkreisverwaltung habe Martus jetzt versprochen, die fehlenden Protokolle bis Ende des Jahres fertigstellen zu lassen.

In der Vergangenheit war immer wieder, auch aus den Fraktionen von Uli und FW, moniert worden, dass es keine zeit-nahen Protokolle gebe. Niemand wisse mehr, was vor über zwei Jahren gesprochen und entschieden wurde, so der Vorwurf verbunden mit der Forderung, die Protokolle fertigzustellen.

„Stadium der Verzweiflung“

Insgesamt fehlen 27 Protokolle, die immer noch nicht geschrieben sind, hatte sich Steiner in der Gemeinderatssitzung geärgert. Trotz aller Aufforderungen, sich darum zu kümmern, sei nichts geschehen. Steiner kündigte an, sich „im Stadium der Verzweiflung“ an die Kommunalaufsicht zu wenden, was er mit der Fragestellung auch umgehend tat: „Warum und wo bleiben die Entwürfe der Sitzungsniederschriften liegen? Welche Möglichkeit sieht die Kommunalaufsicht, diesen Zustand zu ändern?“

Das Landratsamt verwies in seinem Antwortschreiben auf eine eingeholte Stellungnahme des Bürgermeisters, der einen Personalwechsel 2016, Personaleinsparungen, eine Mehrbelastung durch die Goodyear-Schließung und plötzliche Erkrankungen im Haus ins Feld führte. wr

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018