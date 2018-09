Es fehlt immer noch an Erziehern

Kreis Karlsruhe.Einen einklagbaren Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben alle Kinder seit August 2013. Das Jugendamt ist dafür verantwortlich, dass ein bedarfsgerechtes Angebot vorliegt, den Städten und Gemeinden obliegt die Durchführung, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Der Jugendhilfe- und Sozialausschuss wurde jetzt über den aktuellen Sachstand informiert. Jugendamtsleiterin Margit Freund fasste zusammen, dass die Situation aufgrund steigender Geburtenzahlen, Zuwanderung und Personalmangel angespannt ist, eine Klage wurde aber in keinem einzigen Fall angestrengt, da es stets gelang, mit den Familien akzeptable Lösungen zu finden.

Im Bereich der Betreuung von Kindern bis drei Jahren standen zum Stichtag im Dezember 2017 für 12 216 Kinder kreisweit 4440 öffentliche Betreuungsplätze und damit 97 Plätze mehr als im Vorjahr zur Verfügung. Für 217 Anfragende konnten nicht sofort Plätze zur Verfügung gestellt werden. Weitere 392 Plätze sollen im laufenden Kindergartenjahr für Entspannung sorgen.

In der Altersgruppe von drei Jahren bis zum Schuleintritt ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 403 auf 14 142 Kinder gewachsen. Für 152 Kinder stand hier nicht sofort ein Betreuungsplatz zur Verfügung. Die Zahl der Gruppenplätze mit verlängerter Öffnungszeit zwischen fünf und sieben Stunden hat sich um 531 erhöht. Die Ganztagesbetreuung über sieben Stunden liegt nahezu unverändert bei 3200 Plätzen. Der Anteil dieser beiden Betreuungsformen, die für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besonders wichtig sind, ist um 2,9 auf 81,6 Prozent gestiegen. Die Zahl der schulpflichtigen Kinder zwischen sechs und 14 Jahren ist um 105 auf 30 159 gestiegen, die Zahl der Plätze hat sich um 661 auf 9428 Plätze erhöht. Landkreisweit wurden in diesem Kindergartenjahr 378 Kinder mit Fluchterfahrung neu aufgenommen. An Sprachprogrammen des Bundes und Landes nehmen 3073 Kinder teil – 382 mehr als im Vorjahr.

Auffälliges Verhalten häuft sich

Bereits im Kindergartenalter werden immer mehr körperliche Grenzüberschreitungen, Impuls- und Kontrollstörungen sowie oppositionelles Trotzverhalten festgestellt. Die Kindergartenfachberatung bietet deshalb zusammen mit den Psychologischen Beratungsstellen und dem Sozialen Dienst des Jugendamtes vielfältige Unterstützung an. Das Jugendamt hat daneben ein Projekt für Kindergartenkinder mit herausforderndem Verhalten gestartet und entwickelt ein Konzept für das Training von Sozialkompetenzen, das später an mehreren Kindergärten zum Einsatz kommen soll.

Ein großes Problem ist die Fachkräftesituation: Nur in zwei Kommunen ist der Personalbedarf vollständig und zeitnah gedeckt, in elf Kommunen ist mit kleineren Verzögerungen und in 18 Kommunen mit Stellenvakanzen über drei Monate zu rechnen. Beklagt wird, dass die Bewerbungen rückläufig sind und sich oft unzureichend qualifizierte Kräfte bewerben. Nicht selten gibt es für freie Stellen überhaupt keine Resonanz. Baden-Württemberg hat als erstes Bundesland auf den Fachkräftemangel reagiert und die „Praxisintegrierte Ausbildung für ErzieherInnen“ eingeführt die mit einer Ausbildungsvergütung verbunden ist. zg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018