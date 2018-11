Esel muss Betonklotz weichen

Kirrlach.„Für den Betonklotz am Eck, muss sogar der Esel weg“ – der Spruch ziert den neuen Kampagnenorden der Kirrlacher Karnevalsgesellschaft (KiKaGe). Dieser wurde jüngst beim Prinzenball der Öffentlichkeit vorgestellt.

Gemeint ist damit der Hirtenjunge mit seinem Esel, die über viele Jahre auf dem Raiffeisenplatz gestanden haben und dem Neubau beziehungsweise der Neugestaltung des Platzes weichen mussten. Noch steht der Sockel, aber auch der wird in absehbarer Zeit abgebaut. Zwei Körbe trägt der Esel auf seinem Rücken, einer voll mit Spargel, der andere gefüllt mit Tabakblättern – beides Produkte, die bezeichnend für die Landwirtschaft der Gegend um Kirrlach waren. Gestiftet wurde die Figur einst von der Volksbank/Raiffeisenbank und ging dann in städtischen Besitz über. Derzeit befinde sich Hirtenjunge und Esel in einer städtischen Unterbringung. „Wir haben uns schon Stellen überlegt, wo die Skulpturen stehen könnten. Das Thema sollte demnächst in den Gemeinderat, damit dort entschieden werden kann“, sagt Marco Haag, Fachbereichsleiter Bauen und Planen der Stadt Waghäusel. Er habe den beiden erst kürzlich einen Besuch abgestattet. „Es geht ihnen gut“, sagt Haag.

Wohlfühloase in der Ortsmitte

Eine kleine Wohlfühloase soll auf dem Raiffeisenplatz mitten in Kirrlach entstehen. Diesen Wunsch hat die Stadt bereits seit November 2015. Damals ist der erste Plan für den neu gestalteten Raiffeisenplatz im Technischen Ausschuss vorgestellt worden. In der Gemeinderatssitzung vergangene Woche sind die Tiefbauarbeiten nun vergeben worden (wir berichteten). Angedacht ist ein Treffpunkt mit einem Café und einer Außenbewirtschaftung. Außerdem soll eine Treppe zu einer Bachöffnung führen, bei der die Bürger verweilen können. Das alles mit Bäumen und Sitzgelegenheiten naturnah gestaltet. mele

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018