Etliche Kilometer für bedürftige Menschen

Nach dem Start geht’s auf den 3,7-Kilometer langen Rundkurs durch die Bruchsaler Innenstadt und den barocken Schlossgarten. Der Sparkasse Kraichgau Schulpreis startet mit dem Hauptfeld, stellt sich aber in der Orbinstraße auf, wo auch Familien (mit Kinderwagen und Hunden) sowie die Walker starten. Inliner, Skateboards und Fahrräder sind nicht erlaubt. Teilnehmer laufen, walken oder spazieren bis maximal 18.30 Uhr. Die Runden werden durch Rundenpaten honoriert, aber auch Hauptsponsoren wie SEW Eurodrive GmbH und die Sparkasse Kraichgau fördern den Lauf, ebenso wie die AOK Mittlerer Oberrhein als Gesundheitspartner und weitere Firmensponsoren.

Karten im Vorverkauf erhältlich

Die Startnummern sind ab sofort in Bruchsal im Vorverkauf bei der Sparkasse Kraichgau, der S-Immobilien Kraichgau GmbH, InterSport Schlenker und dem Caritasverband Bruchsal erhältlich. Mannschaften (ab zehn Personen) können schon jetzt angemeldet werden. Anmeldeschluss ist der 13. April. Erwachsene zahlen sieben Euro, Teilnehmer unter 18 Jahren laufen „kostenlos, aber nicht umsonst“. Entlang der Strecke gibt es zwei Verpflegungsstände mit Wasser von Globus und Obst vom Saalbachcenter. Die erwachsenen Läuferinnen erhalten eine Rose vom Blumenhaus Siegele und alle Erwachsenen einen Gutschein für ermäßigten Eintritt in das Thermarium. Zudem gibt es gratis Getränke und Fassbrause von Krombacher alkoholfrei nach der Startnummernrückgabe. Kostenlose Beinmassagen bietet das Team vom „Therapiezentrum am Schloss“ an. Catering erfolgt durch den Festprofi. In der Turnhalle gibt es Kinderanimation und -betreuung. Die Mannschafts- und Einzelwertung bietet attraktive Preise. In der Wertung gewinnt das Team beziehungsweise die Einzelläufer mit den meisten Runden.

Der Erlös unterstützt konkrete soziale Projekte des Caritasverbandes in der Region: eine warme Mahlzeit in der Cafétas für bedürftige Menschen und Hilfen für wohnungslose Menschen. Der Caritasverband dankt besonder der Stadt Bruchsal, der Polizei und de, Malteser Hilfsdienstes sowie den Anwohner und Gewerbetreibenden entlang der Strecke. zg

Info: Weitere Informationen unter bruchsaler-hoffnungslauf.de

