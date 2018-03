Etwa 500 Helfer putzen mit

Anzeige

Große Solidarität

Aktiviert hat der Verein „Waghäusel hilft“ erneut mehrere Asylsuchende, während 20 Pakistani zum Helfen extra aus Bruchsal angereist waren. Diese große Solidarität einheimischer und ausländischer Mitbürger ist neben dem dringend gebotenen Umweltschutz das Sahnehäubchen auf dieser jährlich stattfindenden Aktion. Oberbürgermeister Walter Heiler erläuterte auch die Hintergründe der überall festzustellenden Wegwerfmentalität. „Der Fachausdruck für achtloses Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfall im öffentlichen Raum heißt Littering“, klärte der Rathauschef auf. Dabei werden nach einer englischen Studie die „Wegwerftypen“ in verschiedene Gruppen wie Wohlerzogene (43 Prozent), Rechtfertiger (25 Prozent), Problembewusste (12 Prozent), Schuldbewusste (10 Prozent) und Vorwurfsvolle (9 Prozent) unterteilt und der Trend so erforscht.

„Einer der Effekte beim Littering ist auch, dass herumliegender Abfall, der nicht weggeräumt wird, eine Lawinenwirkung auslöst“, sagte das Stadtoberhaupt. Wenn Abfall auf dem Boden liegt, sinkt bei den Menschen die Hemmschwelle, weiteren Abfall dazuzulegen. Nicht nur deshalb ist die Gemarkungsputzaktion in Waghäusel besonders wichtig.

Grundschule hilft mit

Auch in Oberhausen-Rheinhausen starteten etwa 60 freiwillige Helfer zu den Sammelbezirken – ausgestattet mit warmer Kleidung, Handschuhen und Müllsäcken. Wie die Gemeinde mitteilte, konnten in diesem Jahr alle 13 ausgewiesenen „Putzgebiete“ auf der Gemarkung besetzt werden. Sieben Gruppen aus den Ortsvereinen sowie zahlreiche Privatpersonen beteiligten sich an der Putzaktion. Auch die dritte Klasse der Grundschule in Rheinhausen hat sich an der diesjährigen Gemarkungsputzaktion beteiligt. Die Schüler haben sich bereits am Freitag, 16. März um das Gebiet in Schulnähe gekümmert.

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: unter dem Sammelsurium befanden sich Autoreifen, diverse Haushaltsartikel, eine alte Matratze sowie ein Drucker, Eimer, Unmengen von Flaschen und Dosen, Schilder und Paletten.

Mit der diesjährigen Gemarkungsputzaktion hat sich die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen bei der europaweiten Kampagne „Let´s Clean Up Europe“ angemeldet. Diese Kampagne steht für den gemeinsamen Einsatz gegen Littering und für Stadtsauberkeit. Vereine, Schulen, Kitas und weiter Interessierte sind in ganz Europa aufgerufen, zusammen aufzuräumen. Denn: achtlos weggeworfener Müll ist ein Problem, nicht nur in Deutschland.

